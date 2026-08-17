Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области — 33:27

В своем втором матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", обыграла сборную Волгоградской области — 33:27 (19:16).

В отличие от стартового поединка на турнире, нынешний соперник хозяек площадки был вполне серьезен — неуступчивое волгоградское "Динамо" в чистом виде. В каждом из четырех предыдущих сезонов бело-голубые стабильно по разу играли с "Ладой" вничью, а их поражения в остальных очных встречах с тольяттинками крупными не назовешь. Подопечных Евгения Дмитриева и теперь, в рамках межрегиональных баталий, оказалось сломить нелегко.

Это вопреки тому, что после 11 с половиной минут после начала матча "Лада" обнадеживающе повела с интервалом "плюс 4", в чем главная заслуга принадлежит Марии Шмониной, записавшей на себя в разгар наращивания форы три взятия ворот из четырех. Вскоре лидерскую эстафету у нее перехватила Алина Беспалова, которой на противоположном фланге активно содействовала Полина Кожокарь, а в наших воротах Дарья Семина порой творила чудеса. За счет этих составляющих хозяйки поля нарастили перевес и его удерживали (6:11, 11:16).

Но гости даже не подумали сворачивать сопротивление, добавили в котел борьбы огня и до перерыва неоднократно сокращали отставание до трех мячей. А на 38-й минуте, еще больше поднажав, превратили запас "Лады" в мизер (21:22). Не дала ей полностью утратить лидерство Виктория Матюхина, которая в критический момент взвалила снайперскую ношу на себя и своими четырьмя голами из наших пяти вновь увела Самарскую область в отрыв. А окончательно уверенность в нашем успехе за четыре минуты до финиша закрепила Алёна Дмитриева. Первый гол экс-Осиповой под новой для нее фамилией, приведший к разнице "плюс 5", окончательно все шансы динамовок спастись похоронил, сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.