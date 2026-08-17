Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области — 33:27

В своем втором матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", обыграла сборную Волгоградской области — 33:27 (19:16).
В отличие от стартового поединка на турнире, нынешний соперник хозяек площадки был вполне серьезен — неуступчивое волгоградское "Динамо" в чистом виде. В каждом из четырех предыдущих сезонов бело-голубые стабильно по разу играли с "Ладой" вничью, а их поражения в остальных очных встречах с тольяттинками крупными не назовешь. Подопечных Евгения Дмитриева и теперь, в рамках межрегиональных баталий, оказалось сломить нелегко.
Это вопреки тому, что после 11 с половиной минут после начала матча "Лада" обнадеживающе повела с интервалом "плюс 4", в чем главная заслуга принадлежит Марии Шмониной, записавшей на себя в разгар наращивания форы три взятия ворот из четырех. Вскоре лидерскую эстафету у нее перехватила Алина Беспалова, которой на противоположном фланге активно содействовала Полина Кожокарь, а в наших воротах Дарья Семина порой творила чудеса. За счет этих составляющих хозяйки поля нарастили перевес и его удерживали (6:11, 11:16).
Но гости даже не подумали сворачивать сопротивление, добавили в котел борьбы огня и до перерыва неоднократно сокращали отставание до трех мячей. А на 38-й минуте, еще больше поднажав, превратили запас "Лады" в мизер (21:22). Не дала ей полностью утратить лидерство Виктория Матюхина, которая в критический момент взвалила снайперскую ношу на себя и своими четырьмя голами из наших пяти вновь увела Самарскую область в отрыв. А окончательно уверенность в нашем успехе за четыре минуты до финиша закрепила Алёна Дмитриева. Первый гол экс-Осиповой под новой для нее фамилией, приведший к разнице "плюс 5", окончательно все шансы динамовок спастись похоронил, сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!