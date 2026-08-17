16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области — 33:27 Диана Шнайдер вышла в третий круг в "одиночке", но проиграла в паре в Цинциннати На Спартакиаде народов России гандбольная "Лада" нанесла поражение сборной Башкортостана Диана Шнайдер одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати В Самарской области проходят старты Спартакиады народов России

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области — 33:27

ТОЛЬЯТТИ. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем втором матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", обыграла сборную Волгоградской области — 33:27 (19:16).

Фото: "Лада" ГК

В отличие от стартового поединка на турнире, нынешний соперник хозяек площадки был вполне серьезен — неуступчивое волгоградское "Динамо" в чистом виде. В каждом из четырех предыдущих сезонов бело-голубые стабильно по разу играли с "Ладой" вничью, а их поражения в остальных очных встречах с тольяттинками крупными не назовешь. Подопечных Евгения Дмитриева и теперь, в рамках межрегиональных баталий, оказалось сломить нелегко.

Это вопреки тому, что после 11 с половиной минут после начала матча "Лада" обнадеживающе повела с интервалом "плюс 4", в чем главная заслуга принадлежит Марии Шмониной, записавшей на себя в разгар наращивания форы три взятия ворот из четырех. Вскоре лидерскую эстафету у нее перехватила Алина Беспалова, которой на противоположном фланге активно содействовала Полина Кожокарь, а в наших воротах Дарья Семина порой творила чудеса. За счет этих составляющих хозяйки поля нарастили перевес и его удерживали (6:11, 11:16).

Но гости даже не подумали сворачивать сопротивление, добавили в котел борьбы огня и до перерыва неоднократно сокращали отставание до трех мячей. А на 38-й минуте, еще больше поднажав, превратили запас "Лады" в мизер (21:22). Не дала ей полностью утратить лидерство Виктория Матюхина, которая в критический момент взвалила снайперскую ношу на себя и своими четырьмя голами из наших пяти вновь увела Самарскую область в отрыв. А окончательно уверенность в нашем успехе за четыре минуты до финиша закрепила Алёна Дмитриева. Первый гол экс-Осиповой под новой для нее фамилией, приведший к разнице "плюс 5", окончательно все шансы динамовок спастись похоронил, сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6