Диана Шнайдер одержала очередную победу на турнире в США

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати. В третьем круге она одолела 23-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньску со счётом 6:2, 7:6 (7:3), пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. Шнайдер один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 20. Её соперница выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку, и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Шнайдер встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.