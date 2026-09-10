Гандбольная "Лада" обыграла "Университет"

В своем первом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" одержала победу над "Университетом" из Ижевска — 38:19 (18:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Гости первыми в своей вступительной атаке начали отсчет заброшенным мячам. Ответ волжанок не заставил себя долго ждать — Елизавета Малашенко реализовала пенальти, заработанный Ириной Мокат. Ближе к середине первой половины хозяйки принялись давить усерднее и перевес в их пользу стал стремительно расти. Ижевчанок же накрыла голевая засуха, которую их рулевой Роберт Минабутдинов вознамерился купировать путем тайм-аута. Но без особого успеха. Малашенко, реализовавшая в первом тайме пять своих бросков из шести, сделала двузначным превосходство подшефных Владимира Полетаева за три с половиной минуты до перерыва (17:7).
Еще в полтора раза солиднее разница в счете стала на 43-й минуте (28:13). Это Елизавета Дубило, впервые отличившись в рамках суперлиги, внесла собственную лепту в крупную победу. Свой почин оформила спустя десять минут и еще одна дебютантка "Лады" — Ольга Рожкова. К слову, экс-майкопчанка Анна Локян лицевой баланс в Тольятти открыла еще в первом тайме. И в результате одной лишь Александре Марьевской так до самого финиша и не удалось среди всех вышедших на площадку полевых игроков в синей форме, несмотря на неоднократные попытки, расстаться с нулем в графе "забитые голы".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!