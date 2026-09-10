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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Университет"

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем первом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" одержала победу над "Университетом" из Ижевска — 38:19 (18:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Гости первыми в своей вступительной атаке начали отсчет заброшенным мячам. Ответ волжанок не заставил себя долго ждать — Елизавета Малашенко реализовала пенальти, заработанный Ириной Мокат. Ближе к середине первой половины хозяйки принялись давить усерднее и перевес в их пользу стал стремительно расти. Ижевчанок же накрыла голевая засуха, которую их рулевой Роберт Минабутдинов вознамерился купировать путем тайм-аута. Но без особого успеха. Малашенко, реализовавшая в первом тайме пять своих бросков из шести, сделала двузначным превосходство подшефных Владимира Полетаева за три с половиной минуты до перерыва (17:7).

Еще в полтора раза солиднее разница в счете стала на 43-й минуте (28:13). Это Елизавета Дубило, впервые отличившись в рамках суперлиги, внесла собственную лепту в крупную победу. Свой почин оформила спустя десять минут и еще одна дебютантка "Лады" — Ольга Рожкова. К слову, экс-майкопчанка Анна Локян лицевой баланс в Тольятти открыла еще в первом тайме. И в результате одной лишь Александре Марьевской так до самого финиша и не удалось среди всех вышедших на площадку полевых игроков в синей форме, несмотря на неоднократные попытки, расстаться с нулем в графе "забитые голы".

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