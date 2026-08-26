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Олимпийские Спорт

Диана Шнайдер проиграла в парном миксте в 1/4 финала на турнире US Open

ВАШИНГТОН. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Дуэт российских теннисистов Мирры Андреевой и Андрея Рублёва вышел в полуфинал US Open — 2026 в миксте, одолев российско-норвежскую пару, которую представляют уроженка Жигулевска Диана Шнайдер и спортсмен Каспер Рууд.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 4:1, 4:5 (9:11), [10:5] в пользу Андреевой и Рублёва, пишет championat.com.

По ходу матча Андреева/Рублёв выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Шнайдер/Рууд подали навылет один раз, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал турнира Мирра и Андрей сразятся с чешским дуэтом Каролина Мухова/Якуб Меншик.

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