Диана Шнайдер закончила выступление на турнире в США, проиграв в 1/8 финала

Уроженка Жигулевска, 14-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В 1/8 финала она уступила второй ракетке мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 4:6, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи. Её соперница сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.