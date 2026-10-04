Пьяный водитель ВАЗа перевернулся в кювет в Кинельском районе, пострадали три человека

В субботу, 3 октября, в 23:30 в Кинельском районе на 40 км дороги "Кинель - Богатое - Борское" с дороги в кювет съехала Lada Vesta и перевернулась.

Как выяснили полицейские, водитель был пьян и не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры - 16 и 17-летний подростки, а также 30-летний мужчина. Они госпитализированы.