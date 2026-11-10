Жительница Тольятти попала под погрузчик на парковке ТЦ

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В понедельник, 9 ноября, в Тольятти произошло ДТП на парковке торгового центра на Южном шоссе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области