В Самаре переходившая на красный девочка попала под колеса автомобиля

В субботу, 7 ноября, в Красноглинском районе автомобиль Lada Granta сбил 10-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 13:50 напротив дома №9 "Б" по ул. Мира, когда пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.