После ДТП под Сызранью госпитализировали четырех человек

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В четверг, 5 ноября, в 20:23 на 6 км дороги "Сызрань -Шигоны -Волжский Утес" в Сызранском районе лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Mazda. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС