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В четверг, 29 октября, примерно в 09:22 в Ставропольском районе автомобиль Lada Priora съехал в кювет и врезался в препятствие, сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"