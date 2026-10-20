Водитель Hyundai сбил мужчину на мопеде в Самаре

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В понедельник, 19 октября, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля и мопеда. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области