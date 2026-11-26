В Самаре днем 25 ноября произошло ДТП с наездом на пешехода, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

По информации ГАИ, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo следовал по Днепровскому проезду от ул. Земеца к Зубчаниновскому шоссе и в районе дома № 9 совершил наезд на 48-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения.