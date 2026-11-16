Lada Granta сбила пенсионерку на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре 15 ноября в 14:55 в Промышленном районе произошло ДТП с наездом на пешехода, сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, 25‑летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, двигалась по проспекту Кирова со стороны ул. Победы в направлении ул. Физкультурной. В районе дома № 44А водитель допустила наезд на 74‑летнюю женщину.

Установлено, что пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшую оперативно осмотрели медики и бригадой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.