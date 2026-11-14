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ДТП Происшествия

В Самаре подростку понадобилась помощь медиков после наезда на самокате в припаркованный автомобиль

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу. 13 ноября, в Промышленном районе Самары в 20:00 14‑летний подросток на электросамокате Kugoo 5 допустил наезд на припаркованный на краю проезжей части автомобиль Mazda 6.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло напротив дома № 146 по ул. Ново-Вокзальной.  Мальчику потребовалась медицинская помощь: ему назначено лечение в стационаре, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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