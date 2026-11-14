В Самаре подростку понадобилась помощь медиков после наезда на самокате в припаркованный автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу. 13 ноября, в Промышленном районе Самары в 20:00 14‑летний подросток на электросамокате Kugoo 5 допустил наезд на припаркованный на краю проезжей части автомобиль Mazda 6.

Фото: ГУ МВД по Самарской области