"Нива" и УАЗ "буханка" не поделили дорогу под Самарой

Во вторник, 10 ноября, в Волжском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 23:00 59-летний водитель "Нивы" на 1104 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди УАЗ-390995 под управлением 44-летнего мужчины.

В результате пострадали водитель "Нивы" и его 59-летний пассажир, последнего госпитализировали.