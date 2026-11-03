Под Тольятти погиб водитель Lada Priora, врезавшийся в автокран

Во вторник, 3 ноября, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:22 автомобилист на Lada Priora на 10 км Тольятти — Хрящевка в густом тумане не справился с управлением, выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с автокраном под управлением 42-летнего мужчины. Затем обе машины съехали в кювет.

В результате водитель легковушки погиб на месте.