В Тольятти легковушка перевернулась, объезжая груз на дороге

Как выяснили инспекторы ДПС, в 16:00 48-летний мужчина, не имевший права управлять транспортом, ехал на автомобиле ВИС-2345 и допустил падение перевозимого груза. Ехавший следом 72-летний водитель Hyundai Elantra при попытке объехать препятствие не справился с управлением, и машина опрокинулась.