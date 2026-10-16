В Самаре мотоциклист "догнал" Toyota и оказался в больнице

В четверг, 15 октября, в 14:55 в Самаре 47-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki, столкнулся с автомобилем Toyota RAV-4.

ДТП произошло в районе дома № 127 по Московскому шоссе. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем.

Водитель мотоцикла доставлен в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.