В субботу, 28 ноября, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 16:50 на дороге Тольятти — Димитровград, в районе с. Ташла, водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

В результате аварии есть погибшие. Также госпитализированы пострадавшие, среди них есть дети.

Прокуратура Ставропольского района контролирует проведение проверки по факту аварии.