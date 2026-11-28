Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович после выездного поражения от казанского "Рубина" (0:3) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги рассказал о причинах неудачной серии тольяттинской команды, влиянии качества поля на игру и настрое на заключительную встречу перед зимней паузой.

— Кратко прокомментируйте игру. Что получилось, а что не удалось?

— Многое не получилось. В частности, нам не удалось создавать моменты.

— В последнее время у "Акрона" складывается не самая удачная серия. Команда на какое-то время поправила ситуацию, но сейчас вновь пошел спад. Чем это объясняется?

— Это тяжело объяснить. Во многих матчах, которые мы проигрывали, было ощущение, что мы играем хорошо, выполняем правильные действия на поле. Но затем соперник использует свой первый момент и забивает. Получается, что нас наказывают за каждую нашу ошибку, а мы пока не можем делать то же самое с соперниками. По крайней мере, сейчас складывается такое впечатление.

— Что главный тренер сказал команде после поражения в раздевалке? На фоне появившейся информации о возможных сценариях развития ситуации в клубе что он говорил футболистам?

— Наша тактика, наша работа и наше внимание, как всегда, сосредоточены на каждой следующей тренировке.

— Насколько состояние поля мешало команде демонстрировать комбинационный футбол?

— Понятно, что нам тоже нужно было немного адаптироваться. Думаю, сначала мы это сделали и начали хорошо. Но потом, как я уже сказал, пропустили после первого момента соперника.

— Насколько важен для команды следующий матч? Или футболисты уже ждут отпуска?

— Конечно, следующая игра важна. Если выиграем, то немного исправим ситуацию. Постараемся сделать все возможное.

— Насколько результат последнего матча давит на команду?

— Мы всегда стараемся анализировать все, что делаем, чтобы исправить ситуацию. После этого анализа сразу начинаем готовиться к следующей игре и следующему сопернику.

Следующий матч "Акрон" проведет в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги против "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 5 декабря, на "Солидарность Самара Арене" в Самаре. Начало — в 14:00 по самарскому времени.