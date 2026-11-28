Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович после выездного поражения от казанского "Рубина" (0:3) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги рассказал о причинах неудачной серии тольяттинской команды, влиянии качества поля на игру и настрое на заключительную встречу перед зимней паузой.
— Кратко прокомментируйте игру. Что получилось, а что не удалось?
— Многое не получилось. В частности, нам не удалось создавать моменты.
— В последнее время у "Акрона" складывается не самая удачная серия. Команда на какое-то время поправила ситуацию, но сейчас вновь пошел спад. Чем это объясняется?
— Это тяжело объяснить. Во многих матчах, которые мы проигрывали, было ощущение, что мы играем хорошо, выполняем правильные действия на поле. Но затем соперник использует свой первый момент и забивает. Получается, что нас наказывают за каждую нашу ошибку, а мы пока не можем делать то же самое с соперниками. По крайней мере, сейчас складывается такое впечатление.
— Что главный тренер сказал команде после поражения в раздевалке? На фоне появившейся информации о возможных сценариях развития ситуации в клубе что он говорил футболистам?
— Наша тактика, наша работа и наше внимание, как всегда, сосредоточены на каждой следующей тренировке.
— Насколько состояние поля мешало команде демонстрировать комбинационный футбол?
— Понятно, что нам тоже нужно было немного адаптироваться. Думаю, сначала мы это сделали и начали хорошо. Но потом, как я уже сказал, пропустили после первого момента соперника.
— Насколько важен для команды следующий матч? Или футболисты уже ждут отпуска?
— Конечно, следующая игра важна. Если выиграем, то немного исправим ситуацию. Постараемся сделать все возможное.
— Насколько результат последнего матча давит на команду?
— Мы всегда стараемся анализировать все, что делаем, чтобы исправить ситуацию. После этого анализа сразу начинаем готовиться к следующей игре и следующему сопернику.
Следующий матч "Акрон" проведет в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги против "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 5 декабря, на "Солидарность Самара Арене" в Самаре. Начало — в 14:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.