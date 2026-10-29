"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в заключительном домашнем кубковом матче — 2:0

В четверг, 29 октября, в Самаре в пятом туре группового этапа Пути РПЛ "Крыльев Советов" переиграли подопечным Вадима Евсеева — 2:0.
Самарцы вышли вперед в середине первого тайма. Печенин прострелил с левого фланга, после чего мяч от ноги Ахмедова, который прыгал в подкат, перелетел Карабашева, и Рахманович с близкого расстояния отметился забытым голом — 1:0.
После перерыва зелено-бело-синие увеличили свое преимущество. На 68 минуте Горшков навесил с углового, после чего Ороз сделал скидку на штангу, где оказался Баньяц, оторвавшийся от Сандрачука Михайло без особых усилий переправил мяч в сетку ворот соперника — 2:0.
После этой победы "Крылья Советов" набрали девять очков и обошли калининградскую "Балтику", выйдя на второе место в группе С. Балтийцы проведут свой матч с "Зенитом" в 22:45 по самарскому времени.
Следующую игру подопечные Сергея Булатова проведут 2 ноября на домашнем стадионе. Соперником в 13-м туре чемпионата России станет санкт-петербургский "Зенит".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.