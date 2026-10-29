"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в заключительном домашнем кубковом матче — 2:0

В четверг, 29 октября, в Самаре в пятом туре группового этапа Пути РПЛ "Крыльев Советов" переиграли подопечным Вадима Евсеева — 2:0.

Самарцы вышли вперед в середине первого тайма. Печенин прострелил с левого фланга, после чего мяч от ноги Ахмедова, который прыгал в подкат, перелетел Карабашева, и Рахманович с близкого расстояния отметился забытым голом — 1:0.

После перерыва зелено-бело-синие увеличили свое преимущество. На 68 минуте Горшков навесил с углового, после чего Ороз сделал скидку на штангу, где оказался Баньяц, оторвавшийся от Сандрачука Михайло без особых усилий переправил мяч в сетку ворот соперника — 2:0.

После этой победы "Крылья Советов" набрали девять очков и обошли калининградскую "Балтику", выйдя на второе место в группе С. Балтийцы проведут свой матч с "Зенитом" в 22:45 по самарскому времени.

Следующую игру подопечные Сергея Булатова проведут 2 ноября на домашнем стадионе. Соперником в 13-м туре чемпионата России станет санкт-петербургский "Зенит".