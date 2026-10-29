Телефонные мошенники лишились 1,4 млн рублей

Более 1,4 млн рублей, похищенных у 68‑летнего самарского пенсионера телефонными мошенниками, взысканы по иску прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры Ленинского района Самары, пенсионер стал жертвой классической схемы: ему позвонили неизвестные и убедили перевести деньги на "безопасный" счет. "В ходе предварительного расследования установлена личность владельца счета, на который были поступило похищенное", — уточняют в надзорном органе.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с него неосновательное обогащение в размере более 1,4 млн рублей. Суд удовлетворил иск; исполнение решения находится на контроле прокуратуры.