Объявленный в розыск Михаил Дудин начал обжаловать действия следствия в суде

Михаила Дудина подозревают в участии в деятельности группировки "Сиротинские". Считается, что сообщество причастно к кровавым преступлениям.

Суд Самарского района Самары зарегистрировал жалобу на действия следствия (в порядке ст. 125 УПК РФ) от Михаила Дудина. Одну из жалоб уже отклонили, вторую судья Юлия Миронова рассмотрит 11 ноября.

Напомним, 21 октября Самарский районный суд Самары заочно арестовал предпринимателя Михаила Дудина, обвиняемого по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация или участие в преступном сообществе"). Обвинение заочно Дудину предъявили сотрудники Следственного комитета через его адвоката в рамках уголовного дела в отношении ОПГ "Сиротинские". Группировке вменяют в вину убийства, бандитизм и создание преступного сообщества (ст. 105, 209, 210 УК РФ).

Михаил Дудин когда-то работал в администрации президента, а в последнее время был предпринимателем. Например, он являлся учредителем компании "Принцип права", а в соучредителях значится бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Павел Селезнев. Последний также проходит по делу группировки "Сиротинские", и недавно суд отказал ему в прекращении заочного ареста. Кроме того, согласно открытым источникам, Дудин являлся совладельцем ООО "Ютек", "Ютек-НН", УК "ВолгаБытСервис", "РегионИнвест", гендиректором ООО "Алекс-Консалт".

Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки "Сиротинские" Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко подавал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР - 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили в вину "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно. Расследование продолжается.

Любопытно, что адвокаты Павла Селезнева тоже регулярно обжалуют действия следствия в суде (например, недавно суд отказал Селезневу в прекращении заочного ареста). Его местонахождения защитники при этом не раскрывают.