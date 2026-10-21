Самарские таможенники задержали получателя нелегальных таблеток из Индии

Сотрудники самарской таможни задержали жителя Бузулука по подозрению в контрабанде.

Мужчина получил из Индии посылку, в которой было шесть блистеров по 15 капсул препарата Pregabalin Capsules 450 mg. Содержащийся в них прегабалин является сильнодействующим веществом и ограничен к ввозу в РФ. Общий вес вещества в посылке составил 44,3 г.

В итоге товар изъяли, а в отношении получателя возбудили уголовное дело по факту контрабанды.