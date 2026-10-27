Минус леса, плюс зоны подтопления: представлен новый план застройки Самары

Питерские институт завершил формирование проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары. 26 октября экспертному сообществу презентовали новый генплан города. Авторы представили архитекторам и общественникам обобщенные данные о перспективах жилищной и социальной застройки, обустройству общественных пространств и зеленых зон. Публикуем подробности.

Фото: Александра Ламзина

"Такое понятие, как единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, недавно появилось в Градостроительном кодексе РФ. Он включает в себя генеральный план города и правила землепользования и застройки. В Самаре эти документы нуждаются в актуализации. Действующий генплан был создан в 2008 году, а последующие корректировки носили точечный характер. То есть стратегических решений с учетом меняющейся социально-экономической обстановки за эти годы не принималось. Формирование именно единого документа мы выбрали, чтобы синхронизировать генплан и ПЗЗ. Такой формат позволит избежать ошибок и ускорит принятие решений по территориальному планированию", — прокомментировала министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.

По ее словам, единый документ определит основные направления пространственного развития Самары, функциональное зонирование, правила использования земель и градостроительные ограничения на ближайшие 20 лет. Разработкой занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург. Проект генплана города экспертному сообществу представила главный градостроитель учреждения Ирина Гришечкина. Начала она с анализа перспектив развития города и обозначения факторов, которые на это будут влиять.

"Сегодня мы наблюдаем по муниципальным образованиям тенденцию снижения численности населения. Самара держится достаточно стабильно за счет притока людей из других районов региона. Снижение показателя достаточно небольшое — примерно 3-4 тысячи человек. Сейчас население города составляет 1,15 млн человек, и серьезного увеличения мы не прогнозируем. Ориентируемся на сохранение этого показателя и на то, чтобы молодежь из Самары не уезжала. Это очень важно", — отметила Ирина Гришечкина.

Фото: Александра Ламзина

При условии развития экономики ожидается, что население Самары в 2046 году составит 1,2 млн человек. Уже сегодня город является крупным промышленным центром и частью крупной агломерации. Точками роста называют развитие высокотехнологичных отраслей — аэрокосмической, нефтехимической, медико-фармацевтической, автомобилестроения; логистических комплексов и портов; научно-технического потенциала, включая создание межвузовского кампуса; комплексного жилищного строительства; туризма и креативной индустрии.

При этом, по словам архитектора, площадь Самары станет меньше. Связано это с исключением из состава города земель лесного фонда РФ по решению суда. Речь идет о территории площадью более 7 тысяч га:

"Да, значительная часть уже застроена — пересечения зафиксированы примерно на 5000 участках. То есть более 500 га не смогут перевести в земли лесного фонда. И всё же границы Самары уменьшатся значительно".

Фото: Юлия Зиганшина

В градостроительном плане в Самаре сейчас наблюдаются следующие проблемы:

большой объем аварийного фонда — более 1,5 млн кв. метров;

превышение плотности жилой застройки в 1,5 раза в отдельных локациях без должной инфраструктуры и озеленения;

диссонирующая точечная застройка в историческом центре;

возведение многоэтажек в зонах индивидуальной жилой застройки.

Еще одной проблемой становится включение значительной части территории города в зоны затопления и подтопления. В связи с новыми требованиями федерального законодательства строить там что-либо, кроме защитных сооружений, нельзя. Ирина Гришечкина считает, что это ставит под вопрос возможность дальнейшей застройки Куйбышевского района:

"Практически весь он попадает в зону подтопления. Но считаем пока, что, наверное, будет возможно использование этих территорий под развитие. Правда, потребуется проведение инженерных мероприятий, подсыпка земли, время на то, чтобы застройка отстоялась. Все это может привести к удорожанию строительства и, соответственно, кв. метра жилья. Так или иначе, нужны дополнительные разъяснения, и мы их ожидаем от органов власти".

Фото: Александра Белова

Учитывая эти факторы, авторы проекта генплана сделали акцент на реновации жилищного фонда (Безымянка, Управленческий) и невостребованных промышленных зон (ЗИМ, завод Тарасова), доформировании планировочных районов (вдоль проспекта Карла Маркса, Мехзавод), а также на освоении новых территорий Куйбышевского района (Волгарь, поселок Водников, Кряж). Потенциал жилищного строительства оценивается в 13,5 млн кв. метров при показателе жилищной обеспеченности 38 кв. метров на человека.

"Я как проектировщик против многоэтажной застройки и считаю, что, например, на территории Безымянки ее нужно запретить. Иначе мы потеряем лицо, идентичность этого района. Застройка там должна быть среднеэтажной", — поделилась мнением архитектор.

Также запланировано развитие социальной инфраструктуры. Предполагается строительство и реконструкция:

144 детских садов на 32,4 тысячи мест;

40 школ на 36,6 тысячи мест;

60 организаций допобразования и 15 школ искусств;

14 больниц на 3 тысячи коек;

37 поликлиник на 9,9 тысячи посещений в смену;

5 станций скорой помощи на 30 машин;

10 домов культуры;

1 художественного и 7 тематических музеев;

7 библиотек;

146 спортзалов и 160,4 га спортплощадок;

36 бассейнов.

"Сложности возникли с поиском земельных участков под спортивные объекты. Нормативы минспорта с нашим видением несколько не совпадали. Поэтому искали компромисс. Кроме того, мало муниципальной, региональной земли в городе — всё частное или занято. Найти участки под крупные объекты — ледовые дворцы, бассейны, стадионы — практически невозможно", — рассказала Ирина Гришечкина.

Предлагаемый генплан предусматривает развитие полицентрической структуры центров и общественных пространств, в том числе формирование новых центров притяжения и непрерывной сети озелененных пешеходных маршрутов, связывающих городские парки, бульвары и лесопарковые территории, развитие системы площадей, благоустройство прибрежных территорий рек Волги и Самары с организацией набережных протяженностью более 17 км.

Схема: презентация НИИ ПГ

Среди предлагаемых проектов — рекреационная зона в районе озера Гатное площадью 986 га. Также предусмотрен вариант организации парка на стрелке рек Волги и Самары, но зависеть это будет от того, разрешат ли федеральные и региональные власти убрать речной порт с этой территории. Вопрос переноса объекта, кстати, обсуждают уже давно.

Фото: Александра Белова

Во время обсуждения проекта представители экспертного сообщества озвучили немало критики. У бывшего главного архитектора Самары Игоря Галахова возникли вопросы по поводу развития территорий вдоль Московского шоссе (от Ново-Вокзальной до Ракитовского шоссе), улицы Стара-Загора и Победы, проспекта Металлургов и площади Кирова, создания общественных пространств на территории ЗИМа и завода Тарасова. Бывший главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, в свою очередь, обратил внимание на необходимость обустройства дорожек для велосипедов и СИМ вне улично-дорожной сети, а также предложил учесть при формировании социальной инфраструктуры, что дачные массивы превращаются в районы с индивидуальной жилой застройкой.

Бурная дискуссия развернулась по поводу предложений по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе о продолжении строительства метро, реконструкции проспекта Карла Маркса и других улиц, обустройстве новых дорог и развитии трамвайной инфраструктуры. Подробнее о них мы расскажем в следующих материалах.

Формирование окончательной редакции редакции проекта единого документа с учетом замечаний экспертного сообщества и органов власти планируется до конца года. На публичные обсуждения ее выставят в первом квартале 2027 года.