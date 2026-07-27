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Строительство Строительство и недвижимость

Реализация федерального проекта акватермального комплекса в Тольятти выходит на финишную прямую

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти ведется строительство крупнейшего в регионе акватермального комплекса "Атолл". Проект прошел строгий конкурсный отбор Минэкономразвития России, вошел в федеральную программу льготного кредитования и получил высокую оценку на государственном уровне.

Фото: министерство туризма Самарской области

Реализация проекта создаст новую точку притяжения в Тольятти, увеличит внутренний турпоток и обеспечит регион качественной инфраструктурой формата wellness & spa. Ключевые параметры объекта: масштаб — 18 000 кв. м площади, водная зона — 4 бассейна (уличный с аттракционами, взрослый рекреационный, два детских — включая отдельную чашу для грудных детей) и 2 джакузи, термальный комплекс — 4 вида саун и турецкий хамам.

На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены, идет активная фаза обустройства территории и оснащения комплекса высокотехнологичными оборудованием. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Концепция развития предусматривает дальнейшее расширение спектра оздоровительных услуг.

"Министерство туризма продолжит оказывать всестороннюю поддержку масштабным инициативам. Создание современной инфраструктуры для здоровья повысит привлекательность нашего региона как для местных жителей, так и для гостей со всей страны", — подчеркнула Екатерина Матвеева во время выезда на объект с целью мониторинга темпов строительных работ.

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