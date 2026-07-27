Реализация федерального проекта акватермального комплекса в Тольятти выходит на финишную прямую

В Тольятти ведется строительство крупнейшего в регионе акватермального комплекса "Атолл". Проект прошел строгий конкурсный отбор Минэкономразвития России, вошел в федеральную программу льготного кредитования и получил высокую оценку на государственном уровне.
Реализация проекта создаст новую точку притяжения в Тольятти, увеличит внутренний турпоток и обеспечит регион качественной инфраструктурой формата wellness & spa. Ключевые параметры объекта: масштаб — 18 000 кв. м площади, водная зона — 4 бассейна (уличный с аттракционами, взрослый рекреационный, два детских — включая отдельную чашу для грудных детей) и 2 джакузи, термальный комплекс — 4 вида саун и турецкий хамам.
На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены, идет активная фаза обустройства территории и оснащения комплекса высокотехнологичными оборудованием. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Концепция развития предусматривает дальнейшее расширение спектра оздоровительных услуг.
"Министерство туризма продолжит оказывать всестороннюю поддержку масштабным инициативам. Создание современной инфраструктуры для здоровья повысит привлекательность нашего региона как для местных жителей, так и для гостей со всей страны", — подчеркнула Екатерина Матвеева во время выезда на объект с целью мониторинга темпов строительных работ.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет