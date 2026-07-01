Кто заплатит за банкротство ООО "Альянс"?

Застройщик ООО "Альянс" признан банкротом, в компании открыто конкурсное производство. Такое решение 17 июня вынес Арбитражный суд Самарской области, где иск о банкротстве рассматривался с февраля 2024 года. Теперь сделки с недвижимостью от "Альянса" могут привести к появлению в регионе новой группы людей, оставшихся без квартир.

"Альянс", принадлежал Михаилу Жукову, недавно получившему несколько судимостей. Компания выступала застройщиком ряда ЖК, среди которых самые известные — "Унисон" около Парка Дружбы и проблемный "Космолет" на ул. Антонова-Овсеенко. Затем застройщик привлек инвестора — ООО "АкваПорт", но это не спасло предприятие от финансовой несостоятельности.

Сейчас проверяется информация о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства компании. Если такие признаки будут выявлены, это будет поводом для судебного преследования руководителей "Альянса".

Размер требований кредиторов, заявленных в рамках банкротства "Альянса", оценивается в 949 млн рублей. По данным ИАС Seldon.Basis, уставный капитал компании составляет 150 млн руб., а на балансе числятся активы на 828,2 млн рублей.

При этом, по данным источников "Волга Ньюс", у кредиторов есть опасения, что активы, основной частью которых являются пока еще нераспроданные квартиры, могут быть выведены. Тогда на руках у кредиторов останутся только судебные решения, по которым будет невозможно ничего взыскать. При этом в числе кредиторов компании есть не только юридические лица, но и дольщики. Более того, есть вопросы и к сделкам, которые проходили незадолго до признания компании банкротом.

"Имея неоплаченную задолженность перед поставщиками и подрядчиками, "Альянс" в 2025 году, находясь в предбанкротном состоянии, погасил задолженность по займам в размере 668,6 млн рублей и проценты по займам в размере 94,5 млн рублей. Единственным источником погашения являются права на квартиры, принадлежащие "Альянсу". Такие сделки, совершенные обществом в период предбанкротного состояния, являются недействительными, поскольку нарушают права кредиторов", — говорит один из кредиторов.

По его словам, власти должны обратить особое внимание на строительную компанию, которая находится в процедуре конкурсного производства, и не позволить ей совершать новые сделки. Если же они будут происходить, возникнет риск того, что в регионе появится новая группа людей, вложившихся в жилую недвижимость и оставшихся в итоге без квартир. Дело в том, что покупатели квартир от ООО "Альянса" столкнутся с необходимостью вернуть их в конкурсную массу в процессе процедуры банкротства компании. Причем неважно покупали ли они жилье у самой компании или уже у третьих лиц.

"Защита дольщиков согласно положениям закона 214-ФЗ осуществляется с помощью эскроу счетов. Только эта система фактически на 100% гарантирует защиту от мошеннических схем, двойных продаж или потери средств в случае банкротства застройщика. После же введения объекта в эксплуатацию и покупки квартиры вне поля регулирования 214-ФЗ само понятие "дольщик" теряет свое значение. Договор купли-продажи с неплатежеспособной компанией, или с компанией, на которую были выведены активы банкрота, создает непрогнозируемые риски. Тут могут быть и заявления кредиторов о признании сделок недействительными с требованиями вернуть в конкурсную массу проданную недвижимость по всей цепочке перепродаж, и вопросы с получением банкротом средств от продажи квартиры: а вообще эти средства дошли до компании-застройщика? А если нет, могут ли квартиры считаться оплаченными, а покупатель — добросовестным? Во всяком случае, сделки, совершенные неплатежеспособной компанией в преддверии банкротства всегда находятся под особым контролем. Риски конечного покупателя в данном случае весьма значительны", — комментирует юрист Сергей Карпов.

Он отметил, что, если квартира будет возвращена в конкурсную массу, покупатель, конечно, может, в свою очередь, подавать иски к продавцу и войти в реестр кредиторов. Однако судебные перспективы таких дел весьма туманны в части реального возмещения убытков.