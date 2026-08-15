67 огнеборцев тушат пожар в расселенном доме в Самаре

В субботу, 15 августа, в 16:46 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в п. Управленческий на ул. Парижской Коммуны, 15.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного расселенного дома на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 67 человек и 17 спецмашин.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ведомства.