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Пожары Происшествия

В Самарской области горели подворья, солома, КамАЗ и трактор

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров в Самарской области, сообщает региональное МЧС.

Так, в с. Комаровка Шигонского района горел автомобиль КаМаз, а в СДТ "Юбилейный-2" с. п. Черноречье горели трактор и строительный вагончик.

В с. Новый Камелик Большечерниговского района произошел крупный пожар на частном подворье. Огонь охватил дом и постройки. Площадь пожара 170 кв. м.

В Приволжском районе в с. п. Заволжье горели валки соломы на площади 100 кв. м.

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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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