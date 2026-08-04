В Самарской области горели подворья, солома, КамАЗ и трактор

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров в Самарской области, сообщает региональное МЧС.

Так, в с. Комаровка Шигонского района горел автомобиль КаМаз, а в СДТ "Юбилейный-2" с. п. Черноречье горели трактор и строительный вагончик.

В с. Новый Камелик Большечерниговского района произошел крупный пожар на частном подворье. Огонь охватил дом и постройки. Площадь пожара 170 кв. м.

В Приволжском районе в с. п. Заволжье горели валки соломы на площади 100 кв. м.



