В Самарской области горели подворья, солома, КамАЗ и трактор

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров в Самарской области, сообщает региональное МЧС.
Так, в с. Комаровка Шигонского района горел автомобиль КаМаз, а в СДТ "Юбилейный-2" с. п. Черноречье горели трактор и строительный вагончик.
В с. Новый Камелик Большечерниговского района произошел крупный пожар на частном подворье. Огонь охватил дом и постройки. Площадь пожара 170 кв. м.
В Приволжском районе в с. п. Заволжье горели валки соломы на площади 100 кв. м.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !