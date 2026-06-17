Из-за горящей Subaru в Самаре пострадал мужчина

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 20 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Так, один из пожаров произошел в СДТ "Студеный Овраг" в Кировском районе Самары. Там горел автомобиль Subaru. На пожаре пострадал 21-летний мужчина.
Два крупных пожара произошли в с. Дубовый Умет и в Новокуйбышевске. В Волжском районе горел мусор на площади 200 кв. м, а в Новокуйбышевске - на 100 кв. м.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !