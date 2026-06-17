Из-за горящей Subaru в Самаре пострадал мужчина

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 20 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Так, один из пожаров произошел в СДТ "Студеный Овраг" в Кировском районе Самары. Там горел автомобиль Subaru. На пожаре пострадал 21-летний мужчина.

Два крупных пожара произошли в с. Дубовый Умет и в Новокуйбышевске. В Волжском районе горел мусор на площади 200 кв. м, а в Новокуйбышевске - на 100 кв. м.