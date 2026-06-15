Число жертв крупного пожара в Самаре выросло до двух

В пожаре, произошедшем 14 июня в доме №20 по ул. 22 Партсъезда в Самаре, погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В пресс-релизе ведомства также сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - указывается в пресс-релизе.

Напомним, пожар начался около 20:30 после хлопка бытового газа. Горели помещения с первого по четвертый этаж в первом подъезде. Ликвидировано открытое горение было в 23:26. Ранее МЧС сообщало об одном погибшем - 50-летней женщине, и двух госпитализированных.

По данным Следственного комитета, госпитализировано пять человек, в том числе двое детей, а еще семи гражданам оказана медицинская помощь на месте происшествия.