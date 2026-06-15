Число жертв крупного пожара в Самаре выросло до двух

В пожаре, произошедшем 14 июня в доме №20 по ул. 22 Партсъезда в Самаре, погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
В пресс-релизе ведомства также сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - указывается в пресс-релизе.
Напомним, пожар начался около 20:30 после хлопка бытового газа. Горели помещения с первого по четвертый этаж в первом подъезде. Ликвидировано открытое горение было в 23:26. Ранее МЧС сообщало об одном погибшем - 50-летней женщине, и двух госпитализированных.
По данным Следственного комитета, госпитализировано пять человек, в том числе двое детей, а еще семи гражданам оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !