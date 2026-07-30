Глава Тольятти посетил участки ремонтов тепловых сетей "Т Плюс"

Глава Тольятти Илья Сухих и директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов проверили ход реконструкции теплосетей в Центральном районе города. На выездном совещании они обсудили реализацию ремонтной кампании и подготовку к предстоящему отопительному сезону.
Масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций проходят на семи участках города. В 13, 27а и 89 кварталах до конца лета энергетики обновят почти 8,5 км трубопроводов. Эти теплотрассы обеспечивают теплоснабжением 38 жилых домов и три социальных учреждения. Работы приближаются к финальному этапу. Здесь полностью обновлено 75% из запланированного объёма ремонта. Специалисты завершают укладку современных предызолированных труб со сроком службы не менее 25 лет, а на Молодёжном бульваре уже восстановлено благоустройство.
"По тем темпам работ, которые ведутся на участках я могу чётко сказать, что никакого риска или угрозы у нас нет. Что касается работ и культуры производства, по итогам осмотра территорий ремонта практически отсутствует критика. Коллеги работают слаженно, хорошо и самое главное качественно. То, что мы сделаем здесь сейчас, послужит нам на десятилетия вперёд", — отметил Илья Сухих.
"Мы констатируем факт снижения повреждаемости трубопроводов, что свидетельствует о том, что решения по замене локальных участков тепловых сетей правильны и эффективны", — подчеркнул Марат Феткуллов.
Всего в ходе ремонтной кампании в Тольятти "Т Плюс" заменит 12 км тепловых сетей на семи участках. После завершения реконструкции энергетики восстановят благоустройство, уложат асфальт и приведут в порядок придомовые территории.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.