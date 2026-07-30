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ЖКХ и благоустройство Общество

Глава Тольятти посетил участки ремонтов тепловых сетей "Т Плюс"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Тольятти Илья Сухих и директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов проверили ход реконструкции теплосетей в Центральном районе города. На выездном совещании они обсудили реализацию ремонтной кампании и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций проходят на семи участках города. В 13, 27а и 89 кварталах до конца лета энергетики обновят почти 8,5 км трубопроводов. Эти теплотрассы обеспечивают теплоснабжением 38 жилых домов и три социальных учреждения. Работы приближаются к финальному этапу. Здесь полностью обновлено 75% из запланированного объёма ремонта. Специалисты завершают укладку современных предызолированных труб со сроком службы не менее 25 лет, а на Молодёжном бульваре уже восстановлено благоустройство.

"По тем темпам работ, которые ведутся на участках я могу чётко сказать, что никакого риска или угрозы у нас нет. Что касается работ и культуры производства, по итогам осмотра территорий ремонта практически отсутствует критика. Коллеги работают слаженно, хорошо и самое главное качественно. То, что мы сделаем здесь сейчас, послужит нам на десятилетия вперёд", — отметил Илья Сухих.

"Мы констатируем факт снижения повреждаемости трубопроводов, что свидетельствует о том, что решения по замене локальных участков тепловых сетей правильны и эффективны", — подчеркнул Марат Феткуллов.

Всего в ходе ремонтной кампании в Тольятти "Т Плюс" заменит 12 км тепловых сетей на семи участках. После завершения реконструкции энергетики восстановят благоустройство, уложат асфальт и приведут в порядок придомовые территории.

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