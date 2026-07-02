Гендиректор "Т Плюс" предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг

Павел Сниккарс принял участие в выездном заседании комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое прошло под председательством главы комитета Сергея Пахомова в Самаре.
Генеральный директор "Т Плюс" обозначил ключевые вызовы отрасли и выдвинул ряд предложений по совершенствованию её регулирования. В выступлении он отметил негативную тенденцию в собираемости средств за потреблённую энергию с начала 2026 года и охарактеризовал платёжную дисциплину как одну из ключевых проблем, указав, что основная просроченная задолженность формируется управляющими организациями и населением. В части электроэнергии ключевыми неплательщиками выступают предприятия ЖКХ и промышленность.
Павел Сниккарс предложил запретить управление многоквартирными домами лицам, имеющим судимости по уголовным статьям, чтобы пресечь тиражирование противоправных моделей поведения. Также предлагается включить в состав грубых нарушений лицензионных требований к УК нарушение сроков перечисления собранных с граждан средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, поскольку установленный законом суточный срок не всегда соблюдается.
Кроме того, Павел Сниккарс обратил внимание на неплатежи некоторых муниципальных унитарных предприятий, приведя пример из Сызрани, где ситуация осложнена процедурой банкротства и передачей имущества и длится уже восьмой год.
Также он предложил вернуться к вопросу перехода на цифровые договоры с гражданами — потребителями коммунальных услуг. Это особенно важно при смене собственника квартиры, поскольку упростит идентификацию плательщиков и позволит сократить дебиторскую задолженность РСО.
Говоря о вопросах подготовке домов к зиме, Павел Сниккарс поблагодарил депутатов и Минстрой РФ за принятые законодательные изменения, в том числе введение с 1 сентября административной ответственности для УК за отсутствие паспорта готовности дома к отопительному сезону. Среди характерных нарушений — отсутствие регуляторов температуры и давления горячей воды, непроведение гидравлических испытаний и наладки.
По сообщению главы компании, уровень оснащения домов приборами учёта тепловой энергии в Самаре оказался одним из самых низких среди городов присутствия "Т Плюс". Для стимулирования установки приборов учёта Павел Сниккарс предложил рассмотреть переход на расчёты за отопление по схеме "1/7" (только в отопительный период) вместо "1/12".
Павел Сниккарс отметил, что качество снабжения жителей горячей водой резко ухудшается, если дом подключён по схеме без достаточной циркуляции. Это системная проблема, которую можно решать на уровне регионов и муниципалитетов через утверждение программ по восстановлению циркуляции с синхронизацией работ ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Он сослался на успешный опыт Свердловской области, где соответствующие обязательства включаются в концессионные соглашения.
В завершение выступления Глава "Т Плюс" подчеркнул необходимость развития цифровых сервисов при взаимодействии с судами, оснащения необходимой современной техникой всех участников процесса и широкого применения электронного документооборота. Такие меры будут способствовать скорости и полноте взыскания долгов, повышения прозрачности процесса. "Т Плюс" со своей стороны готова представить более подробные письменные предложения по всем затронутым вопросам.
Также в рамках выездного заседания члены комитета посетили старейшую станцию Поволжья — Самарскую ГРЭС "Т Плюс". Построенная в 1900 году по программе ГОЭЛРО, она до сих пор является источником тепла для самарцев и играет важную роль в энергосистеме региона. Там депутатам продемонстрировали работу оборудования основных цехов и главный щит управления объектом. Участники заслушали доклад о параметрах работы станции и ходе подготовки объекта к отопительному сезону.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????