В селе Богатовского района начался капремонт изношенного водопровода после аварии

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В Богатовском районе Самарской области прокуратура проверила, как соблюдаются нормы жилищно‑коммунального законодательства. В ходе проверки выяснилось, что водопроводная сеть в сельском поселении Печинено, протяженностью 430 м сильно изношена, что привело к коммунальной аварии. Об этом сообщила региональная прокуратура.