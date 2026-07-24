Тело утонувшего в Борском районе мальчика нашли

В пятницу, 24 июля, в 13:13 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению из реки Самара тела утонувшего 14- летнего подростка. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В работах были задействованы 6 специалистов и 2 единицы техники. Поиски велись непрерывно: обследованы русло реки, прибрежная зона и прилегающая местность. Ситуацию осложняли быстрое течение и сложный рельеф дна.
Напомним, 22 июля в Борском районе утонули два мальчика 17 и 14 лет, еще одного 15-летнего подростка удалось спасти очевидцам происшествия.
Последние комментарии
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным