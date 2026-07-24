Тело утонувшего в Борском районе мальчика нашли

В пятницу, 24 июля, в 13:13 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению из реки Самара тела утонувшего 14- летнего подростка. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В работах были задействованы 6 специалистов и 2 единицы техники. Поиски велись непрерывно: обследованы русло реки, прибрежная зона и прилегающая местность. Ситуацию осложняли быстрое течение и сложный рельеф дна.

Напомним, 22 июля в Борском районе утонули два мальчика 17 и 14 лет, еще одного 15-летнего подростка удалось спасти очевидцам происшествия.