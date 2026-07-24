Стало известно, кого в Самаре подозревают в неуплате налогов на 251 млн

В налоговой афере заподозрили руководителя фирмы-подрядчика управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. Это — единственный учредитель и директор ООО "Энергоспецстройсервис".

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель организации намеренно занижал налоговые платежи. Для этого он использовал неправомерные налоговые вычеты, в основу легли счета‑фактуры с недостоверными сведениями о контрагентах. Кроме того, в расходы по налогу на прибыль были включены затраты на покупку комплектующих и бывшего в употреблении оборудования, что не соответствовало действительности. Из‑за этих действий в бюджет РФ не поступили средства на сумму свыше 251 млн рублей. При этом требования налоговой об уплате задолженности до сих пор не исполнены. Подозреваемый в неуплате налогов скрылся и его обьявили в розыск. Расследование ведет СУ СКР по Самарской области.

По данным Волга Ньюс, речь идет о главе ООО "Энергоспецстройсервис" Алексее Осинцеве. 10 июня было опубликовано сообщение о банкротстве этой компании. Также в Арбитражном суде региона компания безуспешно пыталась обжаловать действия налоговой службы о привлечении к ответственности за неуплату в бюджет.

"Мотивируя необходимость применения обеспечительных мер, заявитель указывает, что единовременное принудительное взыскание 293 870 633 руб., без учета пеней до разрешения спора способно изъять из оборота денежные средства и имущество в объеме, существенно влияющем на платежеспособность ООО, расчеты с работниками и контрагентами, исполнение текущих обязательств, уплату обязательных платежей и сохранение хозяйственных связей", — указано в материалах арбитража.

Кроме прочего, в материалах арбитража упомянуто заявление УФНС России по г. Москве о привлечении к субсидиарной ответственности Алексея Осинцева, ООО "Завод электростанций ресурс", ООО "Арктик-Модуль", Нины Лавочниковой, ООО "Профимедико", ООО "Трейдэнергопром", ООО "Путь солнца" по обязательствам ООО "Энергоспецстройсервис".

В другом арбитражном деле идет речь о требовании налоговой наложить арест на денежные средства Осинцева (в том числе денежных средств, которые будут поступать в будущем) в размере 632 882 723.67 руб., а также средства ООО "Завод электростанций Ресурс".

Интересно, что в Самаре фирма ООО "Энергоспецстройсервис" получала госконтракты, например на работы для колонии № 15 и СИЗО № 1 УФСИН по Самарской области и некоторых медучреждений. Основным видом деятельности фирмы значится торговля приборами и оборудованием.