16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, кого в Самаре подозревают в неуплате налогов на 251 млн Россиянка получила бомбу в Самаре, чтобы устроить теракт в Москве Селянина из Шенталинского района будут судить за то, что он ударил табуреткой мать В Самаре женщина накопила 3 млн рублей, но их увели мошенники Подозреваемый в налоговом преступлении на 251 млн рублей объявлен в розыск

Преступления Происшествия

Стало известно, кого в Самаре подозревают в неуплате налогов на 251 млн

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 433
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В налоговой афере заподозрили руководителя фирмы-подрядчика управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. Это — единственный учредитель и директор ООО "Энергоспецстройсервис".

Фото: Александра Белова

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, с 2021 по 2024 год руководитель организации намеренно занижал налоговые платежи. Для этого он использовал неправомерные налоговые вычеты, в основу легли счета‑фактуры с недостоверными сведениями о контрагентах. Кроме того, в расходы по налогу на прибыль были включены затраты на покупку комплектующих и бывшего в употреблении оборудования, что не соответствовало действительности. Из‑за этих действий в бюджет РФ не поступили средства на сумму свыше 251 млн рублей. При этом требования налоговой об уплате задолженности до сих пор не исполнены. Подозреваемый в неуплате налогов скрылся и его обьявили в розыск. Расследование ведет СУ СКР по Самарской области.

По данным Волга Ньюс, речь идет о главе ООО "Энергоспецстройсервис" Алексее Осинцеве. 10 июня было опубликовано сообщение о банкротстве этой компании. Также в Арбитражном суде региона компания безуспешно пыталась обжаловать действия налоговой службы о привлечении к ответственности за неуплату в бюджет.

"Мотивируя необходимость применения обеспечительных мер, заявитель указывает, что единовременное принудительное взыскание 293 870 633 руб., без учета пеней до разрешения спора способно изъять из оборота денежные средства и имущество в объеме, существенно влияющем на платежеспособность ООО, расчеты с работниками и контрагентами, исполнение текущих обязательств, уплату обязательных платежей и сохранение хозяйственных связей", — указано в материалах арбитража.

Кроме прочего, в материалах арбитража упомянуто заявление УФНС России по г. Москве о привлечении к субсидиарной ответственности Алексея Осинцева, ООО "Завод электростанций ресурс", ООО "Арктик-Модуль", Нины Лавочниковой, ООО "Профимедико", ООО "Трейдэнергопром", ООО "Путь солнца" по обязательствам ООО "Энергоспецстройсервис".

В другом арбитражном деле идет речь о требовании налоговой наложить арест на денежные средства Осинцева (в том числе денежных средств, которые будут поступать в будущем) в размере 632 882 723.67 руб., а также средства ООО "Завод электростанций Ресурс".

Интересно, что в Самаре фирма ООО "Энергоспецстройсервис" получала госконтракты, например на работы для колонии № 15 и СИЗО № 1 УФСИН по Самарской области и некоторых медучреждений. Основным видом деятельности фирмы значится торговля приборами и оборудованием. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2