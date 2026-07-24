Селянина из Шенталинского района будут судить за то, что он ударил табуреткой мать

В мае в полицию Шенталинского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что во время ссоры ее сын схватил деревянный табурет и бросил в нее. От удара женщина упала на пол, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщину отвезли в больницу, там медики заключили, что ей был причинен вред здоровью средней тяжести.
Выяснилось, что первую помощь пострадавшей сын не оказал и ушел на работу. Его задержали и доставили в полицию. Мужчина пояснил, что когда пришел домой на обеденный перерыв, между ним и матерью возникла ссора. В ходе конфликта он не смог сдержать эмоции и нанес родственнице телесные повреждения. По информации полицейских, 46-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
На него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сейчас оно направлено в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках