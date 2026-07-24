Селянина из Шенталинского района будут судить за то, что он ударил табуреткой мать

В мае в полицию Шенталинского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что во время ссоры ее сын схватил деревянный табурет и бросил в нее. От удара женщина упала на пол, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщину отвезли в больницу, там медики заключили, что ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Выяснилось, что первую помощь пострадавшей сын не оказал и ушел на работу. Его задержали и доставили в полицию. Мужчина пояснил, что когда пришел домой на обеденный перерыв, между ним и матерью возникла ссора. В ходе конфликта он не смог сдержать эмоции и нанес родственнице телесные повреждения. По информации полицейских, 46-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

На него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сейчас оно направлено в суд.