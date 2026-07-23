В Тольятти осудили серийного грабителя, терроризировавшего женщин в городе

Суд признал 46‑летнего жителя Автограда виновным в серии грабежей , которые он совершал с августа по октябрь 2025 г. в Центральном и Автозаводском районах. Об этом рассказала прокуратура Самарской области.

Жертвами нападавшего становились женщины, носившие золотые украшения. Преступник выбирал безлюдные места: аллеи рядом со школами и детсадами, дворы жилых домов. "В двух случаях нападения совершены днем на матерей, гуляющих с малолетними детьми в колясках. В ходе одного из нападений мужчина грубо вырвал серьгу, повредив потерпевшей мочку уха", — рассказали подробности в ведомстве.

Похищенные драгоценности мужчина продавал за бесценок, а деньги тратил на собственные нужды. В качестве мотива он называл отсутствие стабильного заработка.

Суд, приняв во внимание доказательства и позицию прокурора, приговорил злоумышленника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.