В Тольятти осудили серийного грабителя, терроризировавшего женщин в городе

Суд признал 46‑летнего жителя Автограда виновным в серии грабежей , которые он совершал с августа по октябрь 2025 г. в Центральном и Автозаводском районах. Об этом рассказала прокуратура Самарской области.
Жертвами нападавшего становились женщины, носившие золотые украшения. Преступник выбирал безлюдные места: аллеи рядом со школами и детсадами, дворы жилых домов. "В двух случаях нападения совершены днем на матерей, гуляющих с малолетними детьми в колясках. В ходе одного из нападений мужчина грубо вырвал серьгу, повредив потерпевшей мочку уха", — рассказали подробности в ведомстве.
Похищенные драгоценности мужчина продавал за бесценок, а деньги тратил на собственные нужды. В качестве мотива он называл отсутствие стабильного заработка.
Суд, приняв во внимание доказательства и позицию прокурора, приговорил злоумышленника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках