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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения собак на женщину

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Причиной стало нападение бездомных собак на женщину. ЧП произошло в Промышленном районе.

Собаки напали на женщину во дворе жилого дома на проспекте Кирова. Об этом пострадавшая сама рассказала в соцсетях:

 "Здравствуйте, 14 июля рядом с домом по адресу проспект Кирова, 314 на меня напала и покусала стая бродячих собак, около 10 особей. Написала заявление на отлов, но департамент городского хозяйства до сих пор не реагирует. Также до этого на этих собак жаловались в июне, никаких мер принято не было".

Она добавила, что через день после того случая псы попытались напасть на 6-летнего ребенка.

В четверг, 16 июля, в СУ СК России по Самарской области сообщили, что следователями проводится проверка по факту нападения собак на местную жительницу, а в пятницу стало известно о возбуждении уголовного дела.

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