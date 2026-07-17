В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения собак на женщину

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Причиной стало нападение бездомных собак на женщину. ЧП произошло в Промышленном районе.
Собаки напали на женщину во дворе жилого дома на проспекте Кирова. Об этом пострадавшая сама рассказала в соцсетях:
"Здравствуйте, 14 июля рядом с домом по адресу проспект Кирова, 314 на меня напала и покусала стая бродячих собак, около 10 особей. Написала заявление на отлов, но департамент городского хозяйства до сих пор не реагирует. Также до этого на этих собак жаловались в июне, никаких мер принято не было".
Она добавила, что через день после того случая псы попытались напасть на 6-летнего ребенка.
В четверг, 16 июля, в СУ СК России по Самарской области сообщили, что следователями проводится проверка по факту нападения собак на местную жительницу, а в пятницу стало известно о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках