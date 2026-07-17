В Пестравском районе водитель без прав слетел на авто в кювет, а затем сбежал с места ДТП

В четверг, 16 июля, в 2:30 Пестравском районе в кювет слетела "десятка", а ее водитель, не имеющий прав, сбежал с места ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 22-летний водитель ВАЗ 2110 двигался по автодороге "Тепловка — граница Пестравского района" в направлении с. Тепловка. В пути он нарушил ПДД и съехал в правый кювет по ходу движения. После этого машина опрокинулась.

Водитель, не имеющий прав, сумел выбраться из покореженного авто и вместе с 20-летним пассажиром скрылся с места происшествия. Автомобиль молодые люди спрятали в лесу.

Разыскать беглецов удалось в течение суток. Отмечается, что водитель и пассажир самостоятельно обратились в медицинское учреждение.