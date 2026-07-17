В Пестравском районе водитель без прав слетел на авто в кювет, а затем сбежал с места ДТП

В четверг, 16 июля, в 2:30 Пестравском районе в кювет слетела "десятка", а ее водитель, не имеющий прав, сбежал с места ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 22-летний водитель ВАЗ 2110 двигался по автодороге "Тепловка — граница Пестравского района" в направлении с. Тепловка. В пути он нарушил ПДД и съехал в правый кювет по ходу движения. После этого машина опрокинулась.
Водитель, не имеющий прав, сумел выбраться из покореженного авто и вместе с 20-летним пассажиром скрылся с места происшествия. Автомобиль молодые люди спрятали в лесу.
Разыскать беглецов удалось в течение суток. Отмечается, что водитель и пассажир самостоятельно обратились в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!