В Сергиевском районе 2 километра теплосетей остались без изоляции

В четырех поселениях Сергиевского района жители рисковали остаться без стабильного тепла зимой, так как более 2 километров теплосетей эксплуатировались без изоляции, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Такая ситуация вела к огромным потерям тепла и повышала риск аварий. "Отсутствие теплоизоляционного слоя ставило под угрозу стабильное теплоснабжение социальных учреждений и многоквартирных домов в зимний период", — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Несмотря на официальное представление прокуратуры, ресурсоснабжающая организация не устранила нарушения. Дело дошло до суда, который полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь компания обязана вернуть изоляционный слой на трубы; прокуратура следит за тем, чтобы работы были выполнены в срок.