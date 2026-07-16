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Происшествия

Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства из-за угрозы безопасности России

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Стали известны причины лишения гражданства России и запрета въезда на территорию для председателя правления Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев" Ширвана Мурват оглы Керимова. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на  правоохранителей.

Напомним, об аннулировании гражданства стало известно 9 июля.

По данным правоохранителей, решение принято в связи с выявленными фактами деятельности лица, противоречащей интересам безопасности государства.

В период с ноября 2003 года по август 2005 года Ширван Керимов участвовал в проекте "Этнические меньшинства и доступ к правосудию", реализуемом британской организацией "Британский совет" (признана нежелательной на территории РФ) при финансировании Европейской комиссии. В общественном совете при ГУ МВД России по Самарской области он лоббировал интересы выходцев из Азербайджана. Ширван Керимов также предпринимал попытки переноса армяно-азербайджанских противоречий на территорию России.

В 2025 году в интервью азербайджанскому телевидению Ширван Керимов негативно высказался о действиях российской стороны после теракта в "Крокус Сити Холл". В том же году он оказывал консультативную помощь экс-главе диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге Шахину Шихлински, осужденному за особо тяжкие преступления. До июня 2026 года лицо предоставляло поддержку этническим преступным группировкам на "Овощной базе № 3", включая защиту интересов Кинана Исаева по подозрению в мошенничестве.

Указанные действия были расценены как деятельность, направленная против безопасности и правопорядка в Российской Федерации. В связи с этим принято решение о лишении гражданства и запрете на въезд для Ширвана Керимова.

 

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