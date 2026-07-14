По решению суда ССК предстоит высадить деревья взамен вырубленных

Самарская сетевая компания допустила нарушения при строительстве линейного объекта и теперь обязана восстановить лес, сообщает региональное Минприроды.

В Кинельском лесничестве компания вела работы на участке площадью 0,8 га, в ходе которых вырубила лесные насаждения. Согласно закону, лесопользователь должен в течение трех лет провести лесовосстановление на площади, равной вырубленной, а затем еще три года обеспечивать агроуход. Однако компания не выполнила эти требования. Из‑за выявленных нарушений лесной надзор подал иск в Арбитражный суд Самарской области.

В четверг, 9 июля, суд встал на сторону надзорного органа и обязал компанию провести компенсационное лесовосстановление.

"Компенсационное лесовосстановление подразумевает высадку леса на альтернативной территории для восполнения утраченных ресурсов. Для этого сформирован специальный реестр участков в лесничествах, из которого компании могут выбрать любой предлагаемый вариант. Объем вырубки должен быть компенсирован равным объемом лесовосстановления. Всего за последние шесть лет в Самарской области компенсационное лесовосстановление было выполнено на площади порядка 250 га", - уточнили в министерстве.

В 2026 г. в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" лесоводы региона планируют провести работы на площади более 850 га. Для этого выращено свыше 5 млн сеянцев разных пород: сосны, дуба, березы, ясеня и других. К июлю весенние работы уже выполнены на 723 га, оставшуюся часть планируется завершить осенью.