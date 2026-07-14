По решению суда ССК предстоит высадить деревья взамен вырубленных

Самарская сетевая компания допустила нарушения при строительстве линейного объекта и теперь обязана восстановить лес, сообщает региональное Минприроды.
В Кинельском лесничестве компания вела работы на участке площадью 0,8 га, в ходе которых вырубила лесные насаждения. Согласно закону, лесопользователь должен в течение трех лет провести лесовосстановление на площади, равной вырубленной, а затем еще три года обеспечивать агроуход. Однако компания не выполнила эти требования. Из‑за выявленных нарушений лесной надзор подал иск в Арбитражный суд Самарской области.
В четверг, 9 июля, суд встал на сторону надзорного органа и обязал компанию провести компенсационное лесовосстановление.
"Компенсационное лесовосстановление подразумевает высадку леса на альтернативной территории для восполнения утраченных ресурсов. Для этого сформирован специальный реестр участков в лесничествах, из которого компании могут выбрать любой предлагаемый вариант. Объем вырубки должен быть компенсирован равным объемом лесовосстановления. Всего за последние шесть лет в Самарской области компенсационное лесовосстановление было выполнено на площади порядка 250 га", - уточнили в министерстве.
В 2026 г. в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" лесоводы региона планируют провести работы на площади более 850 га. Для этого выращено свыше 5 млн сеянцев разных пород: сосны, дуба, березы, ясеня и других. К июлю весенние работы уже выполнены на 723 га, оставшуюся часть планируется завершить осенью.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???