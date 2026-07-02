С дроппера из Санкт-Петербурга взыскали 345 тыс. руб., украденных мошенниками у самарской пенсионерки

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Исаклинского района Самарской области о взыскании неосновательного обогащения, а также компенсации морального вреда в пользу обманутой мошенниками пенсионерки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Установлено, что в период с октября 2024 г. по январь 2025 г. женщине поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые ввели ее в заблуждение и настояли перевести деньги на указанный ими банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело и установлена личность владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался 36-летний житель Санкт-Петербурга.

В целях восстановления нарушенных прав пенсионерки прокурор обратился в суд. Общая сумма исковых требований составила 345 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.