С дроппера из Санкт-Петербурга взыскали 345 тыс. руб., украденных мошенниками у самарской пенсионерки

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Исаклинского района Самарской области о взыскании неосновательного обогащения, а также компенсации морального вреда в пользу обманутой мошенниками пенсионерки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Установлено, что в период с октября 2024 г. по январь 2025 г. женщине поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые ввели ее в заблуждение и настояли перевести деньги на указанный ими банковский счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело и установлена личность владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался 36-летний житель Санкт-Петербурга.
В целях восстановления нарушенных прав пенсионерки прокурор обратился в суд. Общая сумма исковых требований составила 345 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???