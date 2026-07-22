По делу экс-главы минздрава Беняна допросят коммерсантов из Москвы

В среду, 22 июля, суд Советского района Самары продолжил рассмотрение уголовного дела теперь уже бывших министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и руководителя ГКУ СО "Самарафармация" Алевтины Игнатовой. Их обвинили в махинациях с закупкой медоборудования.

Напомним, по версии следствия, в некий момент с Беняном решил переговорить его заместитель Асланбек Майрамукаев. Последний действовал в интересах своего знакомого бизнесмена Андрея Изюмского. Фактически Майрамукаев предлагал подыграть Изюмскому, за процент помогать ему выигрывать контракты на торгах. В схему также включили Игнатову. В итоге, например, Изюмскому предоставляли списки оборудования, планируемого к закупкам. В частности, Майрамукаев, действуя с согласия Беняна и зная, что в рамках госпрограммы в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции назначены определенные меры, будучи ознакомлен о поставке 22 операционных столов, через зашифрованные каналы связи представил Изюмскому список оборудования для закупки. По версии следствия, это было сделано с целью ограничивающих конкуренцию мероприятий. Всего ущерб от махинаций бюджету мог составить более 53 млн рублей. Пока дело Беняна и Игнатовой рассматривает суд. А вот Майрамукаев уже выслушал несколько приговоров и, получив долгий срок лишения свободы, решил отправиться на СВО. Дело Изюмского суд рассматривает отдельно.

22 июля стало известно, что в списке свидетелей есть и ряд бизнесменов из Москвы. И их хотят допросить по видеоконференцсвязи — но какое-то время потребуется, чтоб решить для этого технический вопрос. Как рассказали журналисту Волга Ньюс участники процесса по делу Беняна, уголовное дело экс-министра выделили из дела Изюмского и поэтому бизнесмены-москвичи могут, скорее, рассказать что-то имеющее значение для дела Изюмского. Тем не менее, предполагается, что из их показаний может стать известно — какие условия могли диктовать поставщикам. Также пока по делу Беняна продолжают исследовать доказательства и допрашивать свидетелей.