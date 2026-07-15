15 млн за помилование: суд продолжает разбираться в деле об убийстве Тарховых

Во вторник, 14 июля, в Самарском областном суде состоялось очередное заседание по делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве собственных деда и бабушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.

Были допрошены сын и дочь предполагаемой подельницы Таисии Киселевой - Бичеко и Марина (Магда) Метревели. Председательствующая представила их как свидетелей обвинения. Их старшая сестра Светлана (Нателла) и сын Бичеко - Дмитрий Метревели подозреваются в причастности к убийству четы Тарховых и объявлены в международный розыск.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Бичеко показал, что более 12 лет практически не общается с сыном, который живет в Грузии со своей матерью (родители Дмитрия давно развелись). Бичеко утверждал, что не знал о приезде сына в Самару в январе 2025 года, когда было совершено преступление. Однако он признал, что опознал сына на изображении с камер видеонаблюдения, предъявленном ему на предварительном следствии.

Также этот свидетель сообщил суду, что с подсудимой никогда не встречался и они незнакомы. Однако Екатерина Тархова стала засыпать его вопросами, пытаясь доказать обратное. Будто виделась с ним в квартире его матери, что он якобы интересовался ею как женщиной, приезжал к ней домой с вином. На все эти вопросы Бичеко давал отрицательные ответы, чем настаивал на своих показаниях.

Ту же тактику оглашения своей версии отношений с семьей Метревели подсудимая Тархова избрала и в отношении Марины. Из вопросов Екатерины можно предположить, что в 2023 г. в самарской гостинице "Лотте" состоялась встреча с ее участием, на которой Марина Метревели представилась супругам Тарховым как соратница депутата Госдумы некоего Евгения Анатольевича. Якобы мужчина может решить вопрос о помиловании Людмилы Тарховой - матери Екатерины, отбывающей срок за вымогательство. В результате для этой цели Екатерина будто бы передала Марине 15 млн рублей. Свидетельница же данное событие категорически отрицала.

Также на суде дал показания и продавец магазина на ул. Авроры, который в начале января 2025 года продавал подсудимой жидкий азот. С 3 по 5 января она трижды приезжала к магазину на такси и купила примерно 210-280 литров жидкого азота. Товар, аренду емкостей и залог их возврата оплачивала наличными. Алюминиевый сосуд емкостью 30 литров весит 12,5 кг. Водители автомашин, на которых Тархова приезжала, помогали продавцу донести заполненные сосуды до машин.