Прокуратура пошла в суд из-за задержек зарплат на "Самараводоканале"

В Советский районный суд Самары поступило 10 исковых заявлений прокурора района в интересах сотрудников МП "Самараводоканал".

Как сообщается на сайте суда, по обращению работников МП прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства. В результате были установлены факты задержки выплаты заработной платы работникам предприятия.

В исковых требованиях прокурор просит взыскать с МП "Самараводоканал" компенсацию за задержку выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда.