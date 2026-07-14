Объявлены победители турнира VSFI для будущих айтишников, который прошел в Самаре

С 6 по 12 июля на базе АНО ПО МК "ЦифраТех" в Самаре за настоящий шаманский бубен, расписанный вручную, боролись восемь команд студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красноярска, Волгограда, Саратова, Екатеринбурга, Чебоксар, Владивостока и, конечно, Самары.

Сначала они прослушали блок лекций от профессиональных спикеров, работающих в сферах ИТ и информационной безопасности.

После блока лекций организаторы провели соревнования, в которых командам участников необходимо было запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.

В 2026 году VSFI изменил формат мероприятия. Раньше турнир проходил на базе отдыха "Озерки" Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, который является многолетним партнером интенсива. В этом году из-за соображений безопасности организаторы перенесли соревнования в комфортные офисные условия.

Третье место на турнире заняла команда, собравшая из ребят, впервые приехавших на соревнования, - lkv.

Фото: Илья Пивоваров

На второй строчке - самарская команда ex3cute.

Фото: Илья Пивоваров

Победителем интенсива и обладателем шаманского бубна стал коллектив DuCkSqD.xls (на заглавном фото). Это сборная студентов из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.

Все победители получили ценные подарки от спонсоров мероприятия.