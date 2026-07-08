Сразятся за бубен: на VSFI-2026 студенты поработают и с теорией, и с практикой

Прокачать скорость принятия решений, навыки расследования и чтения чужого кода, научиться понимать сети и протоколы, создать скрипты для массового развертывания исправлений - все это и не только тренируют студенты ИТ-вузов на интенсиве VSFI, который проходит в Самаре с 6 по 12 июля. За 14 лет соревнования по системному администрированию и DevOps стали брендом в профессиональном сообществе. И участие в них стремятся принять ребята со всей страны.

В этот раз сразиться за главный приз - настоящий шаманский бубен, расписанный вручную, - в Самару прибыли студенты из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красноярска, Волгограда, Саратова, Екатеринбурга, Чебоксар, Владивостока. И конечно, в турнире участвуют студенты Самары.

VSFI-2026 проходит в измененном формате. Предыдущие турниры состоялись на летней базе отдыха "Озерки" Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Как говорят организаторы, на свежем воздухе практический материал усваивается лучше.

В этом году из-за соображений безопасности интенсив "переехал" на площадку самарского филиала АНО ПО "Московский колледж ЦифраТех" в комфортные офисные условия.

Церемония открытия соревнований прошла 7 июля.

"VSFI ставит перед собой очень амбициозные цели. Среди них не только прокачка цифровых навыков отдельных специалистов, но и формирование сообщества, увлеченного ИТ. Это и возможность развиваться в составе команды, обогащаться знаниями от профессиональных спикеров и преподавателей ведущих вузов России, обмениваться опытом. Программа соревнований выстроена таким образом, что после лекций ребята отрабатывают на практике полученные в процессе обучения навыки. Участники должны понимать архитектуру систем, источники угроз, их классификацию, развивать свои компетенции комплексно", - отметил, давая старт VSFI, заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

На турнире ребята во многом окажутся в экстремальных для себя условиях.

"Мы много лет являемся партнерами мероприятия. Организаторы турнира ориентировались на то, чтобы участники смогли проверить себя именно в таких сложных условиях. Потому что, когда они находятся в стенах университета, они чувствуют себя почти в домашней обстановке. А когда они приезжают в незнакомое место, перед ними ставят сложную задачу из реальной практики, это позволяет ребятам применить свои знания и профессионально расти", - сказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

VSFI дает будущим айтишникам тот прикладной материал, который им нужен здесь и сейчас, считает декан факультета кибербезопасности и управления ПГУТИ Ирина Поздняк.

"Особенно важно, когда в качестве спикеров выступают специалисты отрасли. А если среди них есть вчерашние студенты, то им гораздо легче качественно донести информацию до ребят: что сказать, как сказать, чтобы это было интересно", - добавила Ирина Поздняк.

В течение недели будущие айтишники прослушают блок лекций от специалистов отрасли, многие из которых являются действующими сотрудниками ведущих ИТ-компаний России, а также поучаствуют в воркшопах.

Самым захватывающим этапом VSFI станут соревнования, которые состоятся в конце интенсива. Здесь ребята будут играть в командах по пять человек. Их задача - запустить работающую инфраструктуру, обеспечить ее стабильность и безопасность, выполнить дополнительные задания. В процессе активно используется Linux и инструменты DevOps (Git, Ansible, Docker, Kubernetes). Участники работают в интерактивном терминале, решая задачи последовательно и итеративно.

Победители получат шаманский бубен, символизирующий мастерство системного администратора.

Одной из участниц VSFI-2026 стала студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Варвара Погорецкая. В 2025 году команда девушки заняла второе место на турнире, а сама Варвара получила приз зрительских симпатий.

В этом году студентка очень хочет победить. На турнир ее команда приехала в том же составе.

Девушка учится на программного инженера, окончила третий курс университета. Говорит, что увлеклась ИТ еще в школе.

"В старших классах я заинтересовалась робототехникой и информационной безопасностью. Долго думала, на какую специальность мне поступить. В итоге выбрала программного инженера. Это, к слову, одно из самых высокобалльных направлений в моем университете", - поделилась информацией Варвара.

Чаще всего выпускники факультета, где учится девушка, становятся бэкэнд-разработчиками.

"Однако этим варианты трудоустройства для нас не ограничены. За четыре года обучения нам преподают разнообразные предметы. И каждый может себя в чем-то найти. Вот, например, сейчас на VSFI соревнования по DevOps. У нас в вузе тоже был такой курс. И, соответственно, если студента заинтересует это направление, он может в будущем пойти работать по этой специальности", - рассказала Варвара. Сама студентка уже проходит стажировку программным инженером в одной из ИТ-компаний Санкт-Петербурга.

Самарский турнир она считает одним из лучших в России: "Мне очень нравятся город и люди, которые в нем живут, у меня здесь есть друзья. И участие в соревнованиях - это еще один повод встретиться с ними".

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.