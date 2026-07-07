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Минстрой Самарской области подвел промежуточные итоги жилищной программы для детей‑сирот

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области подвело итоги обеспечения жильем детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, за первое полугодие 2026 года. За этот период ключи от нового жилья получили 553 человека этой категории граждан, в их числе — 20 участников специальной военной операции, относящихся к категории детей-сирот.

Фото: министерство строительства Самарской области

Высокие темпы реализации программы стали продолжением результатов предыдущего года. В 2025 г. в Самарской области жильем были обеспечены более 1000 детей-сирот. При этом уже по итогам первого полугодия 2025 г. регион занял первое место в России по темпам обеспечения жильем этой категории граждан. В рамках общей работы в 2025 г. жилье получили 44 участника специальной военной операции из числа детей-сирот. В первом полугодии 2026 г. положительная динамика сохранена — за шесть месяцев квартиры получили 553 человека, включая 20 участников СВО.

Рост темпов обеспечения жильем детей-сирот стал возможен благодаря существенному увеличению финансирования программы. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева при формировании областного бюджета были существенно увеличены расходы на решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Это позволило расширить объемы приобретения жилья и значительно нарастить темпы предоставления квартир.

Особое внимание министерство уделяет защите жилищных прав участников специальной военной операции, которые относятся к категории детей-сирот. В первом полугодии жилье получили 20 таких граждан. По каждому случаю проводится индивидуальная работа, а вопросы реализации их жилищных прав находятся на особом контроле.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства Самарской области" в соответствии с требованиями Федерального закона № 159-ФЗ.

Работа ведется во всех муниципальных образованиях Самарской области, где сохраняется очередь на получение жилья. Приобретение квартир осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с требованиями федерального законодательства. Все жилые помещения проходят обязательную проверку на соответствие установленным нормативам качества и благоустройства.

"Обеспечение жильем детей-сирот остается одним из приоритетных направлений работы министерства. Работа организована таким образом, чтобы обеспечить выполнение годового плана и последовательно сокращать очередь. При этом особое внимание уделяется реализации жилищных прав участников специальной военной операции из числа детей-сирот", — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Тема обеспечения жильем детей-сирот — одна из самых острых и чувствительных в нашей работе. Она всегда на контроле у губернатора, у депутатов, у общественности. И когда я вижу такие цифры, понимаю: за каждой из них стоит человеческая судьба. Молодой человек, который только начинает самостоятельную жизнь, получает опору, фундамент, возможность строить свое будущее, создавать семью. И это — всегда радует", — подчеркивает сенатор РФ Марина Сидухина.

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